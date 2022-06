Un Prima e Dopo esemplare per ogni zona giorno

Le case eccessivamente suddivise oggi non sono più di moda. Ciò che invece è considerato “in” è l’unificazione degli spazi, l’unione di più ambienti e la creazione di grandi ambienti polivalenti. E questo è proprio il caso di questo piccolo appartamento nel caratteristico quartiere di Gracia a Barcellona. Troppe erano le suddivisioni che di certo non facilitavano la comodità in un appartamento che pur avendo tutte le carte in tavola per essere accogliente, in realtà non lo era. Per questo si è optato per una ristrutturazione della zona giorno con l’obiettivo di unire gli spazi. Così la cucina che prima era oppressa si trasformerà in un ambiente totalmente diverso, così come il soggiorno che finirà per inglobare una delle stanze da letto. Il progetto è opera degli esperti del team di Mobla Manufactured Architecture.. vediamolo nel dettaglio!