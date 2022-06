Separare la cucina con una vetrata: 4 bellissimi esempi!

Una parete in cristallo, elegante e pulita, si staglia in mezzo alla sala per separare la zona giorno dalla cucina. Sulla divisoria appare serigrafata la sagoma di un orologio, elemento decorativo e dalle linee essenziali, perfetto per lo stile dell'ambiente. In questo caso la vetrata risulta impercettibile alla vista, ma sicuramente utile dal punto di vista funzionale, per non far trapassare odori e confusione della zona cottura verso il living vero e proprio. Maestosa e in color petrolio, la combinazione di mobili rimane qui protagonista grazie alla trasparenze della parete, con l'isola centrale in okite bianca che funge sia da piano di lavoro che da tavolo, all'occorrenza.