7 trucchi per far sembrare 80 mq più grandi

La luce naturale è sicuramente l’elemento che va maggiormente valorizzato per far apparire una casa più grande. Per farlo è consigliabile utilizzare finiture chiare con nuance che vanno dal bianco all’écru per arredi, pavimenti e pareti; abbinandovi rivestimenti in lino, cotone e altri tessuti leggeri, la vostra casa apparirà inondata da una fresca e delicata luminosità.