Gusto, bellezza e praticità- Tutto in 60 mq

Lo spazio è decisamente ridotto, eppure non vi è angolo della casa che sembra averne sofferto. Ogni ambiente è stato ben studiato e in tal senso ha saputo appropriarsi degli spazi giusti. Fortunatamente i punti luce che permettono al sole di penetrare all’interno dell’appartamento sono numerosi, e per dare agli ambienti la sensazione di maggiore spazio si è optato per una tinta bianca che li avvolge per intero fatta eccezione per il pavimento. Un caldo parquet color nocciola, infatti, percorre l’intera superficie.