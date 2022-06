Top 5 della settimana: tra sogni accessibili e meno

I progetti Prima e dopo sono sempre i più emozionanti perché dalle foto dei Prima, molto spesso, non si può davvero immaginare cosa possa accedere dopo. Gli interventi di ristrutturazione riescono a porre rimedio a tante problematiche che ci affliggono da tempo e anche se c'è da soffrire un po', con gli operai in casa per un po', con tutta la polvere che si crea in giro, ne vale sempre la pena… eccone alcuni esempi emblematici!