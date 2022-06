Interni in legno per una casa davvero accogliente

Da questa foto riusciamo ad avere un ottimo colpo d'occhio sulla zona giorno e a cogliere in pieno l'effetto dei rivestimenti in legno, che avvolgono sia il pavimento che le pareti, proseguendo anche sugli arredi. Anche il calorifero è stato rivestito con del legno, in modo da risultare perfettamente integrato con il resto dell'arredamento. Il tavolo da pranzo, dalle linee geometriche ed essenziali, non intacca l'espressività del legno, che rimane protagonista.