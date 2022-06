7 esempi di case in stile toscano da favola

Veniamo al primo degli interni di questa piccola collezione. In questo caso il lavoro di recupero dell'edifico è stato realizzato dall'Arch. Mariantonietta Canepa. Notate come l'ordito in legno del tetto sia stato ripreso attraverso una tecnologia che sfrutta l'acciaio, denunciando il nuovo inserimento in maniera rispettosa dell'esistente.