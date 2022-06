Le piastrelle per cucina: moderne e utili

A molte persone non piacciono le piastrelle per cucina e preferiscono un bel pavimento in parquet come rivestimento. Anche se il legno ha qualche svantaggio, per esempio è necessario stare attenti alle macchie, è di certo uno dei pavimenti per cucina più affascinanti. Il parquet per pavimenti viene scelto in cucina quando l'ambiente è unico o è un open space insieme con il salotto. In questi casi è meglio mantenere la stessa pavimentazione tra la cucina/sala da pranzo e il soggiorno. Quindi per non spezzare il pavimento con due piastrelle differenti e brutte da vedere, si sceglie di tenere un solo tipo di pavimento, in questo caso il parquet.