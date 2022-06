Una casa economica ma speciale

Ci troviamo nel prezioso terrazzo. Dal momento che le dimensioni dell’ambiente non sono un granché generose, e l’obiettivo degli esperti erra quello di creare un angolo luminoso e rilassante, si è optato per colori chiari sia per le pareti che per le porte. Inoltre, il pavimento in legno conferisce un aspetto caldo e accogliente.

Le piante non poteva mancare in questo spazio all'aperto che invita a godere delle notti estive all’insegna dell’intimità e del piacere. Non possiamo trascurare il dettaglio delle porte scorrevoli che conducono al salone mettendo i due ambienti in comunicazione tra loro, facendo si che gli interni e gli esterni convivano come se fossero un unico ambiente.