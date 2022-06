L'incredibile trasformazione di una vecchia casa

Dopo i lavori, questo è diventato uno spazio vintage raffinato e molto accogliente. Le pareti verniciate di fresco cambiano totalmente l'aspetto della stanza. Gli arredi in stile anni Cinquanta sono stati recuperati, in questo modo l'identità della casa non è andata perduta, ma è stata reinterpretata in chiave contemporanea. Da notare i piccoli tocchi di stile: i cuscini e i quadri danno quel tocco in più.