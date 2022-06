Le 7 cucine rustiche più belle dall'Italia e dal mondo!

La prossima cucina rustica ruba i tratti allo stile provenzale, per il suo mobilio in avorio decapè, con piano di lavoro in porfido. Le teglie in rame appese alla cappa impreziosiscono l'area dell'isola rendendola deliziosamente tradizionale e accogliente, mentre le rifiniture come maniglie e profili di cassettoni e vani porta oggetti in ferro battuto si riscoprono decò e tipici di un arredo classico, evergreen.