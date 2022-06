7 giardini con 7 idee per godere a pieno della primavera

Vi ricordate il film Edward mani di forbici e le affascinanti sculture verdi che il bizzarro protagonista realizzava grazie alla propria immaginazione? Se cerchiamo un'idea alternativa per rendere davvero speciale il nostro giardino, potremmo prendere spunto da quella romantica storia e impreziosirlo con piccole siepi sagomate in forme diverse, per creare tante originali forme.

Rivolgiamoci presso un centro botanico specializzato, dove potranno suggerirci il tipo di siepe più adatto e darci consigli su come procedere per la potatura per ottenere l'effetto desiderato. Oppure, potremo anche utilizzare le siepi come alternativi mobili green, in sostituzione ai tradizionali arredi green, come vediamo in questo esempio proposto da FIORENZO BELLINA-LAB.