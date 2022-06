5 sottotetti con travi in legno di cui innamorarsi

Il primo progetto riguarda un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di metà Ottocento. Ci troviamo a Cagliari, in pieno centro storico. Come possiamo osservare dalla foto, il rifacimento del tetto è stato fondamentale per questo recupero. Per consentire ciò, una della prime operazioni ha visto l'abbattimento delle tramezzature. Il risultato finale è sotto gli occhi: lo spazio a doppia altezza ottenuto si esalta con le travi dipinte di bianco e una scala in ferro che collega l'ingresso al piano del sottotetto.