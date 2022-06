L'affascinante estensione di una villa anni '60

Sarebbe stato impossibile realizzare un open space in una casa degli anni 60, senza dover realizzare e integrare una struttura ex novo a quella già esistente; questo perché un tempo, gli ambienti delle abitazioni erano suddivisi in tante stanze, l'una separata dall'altra in maniera netta, senza dare alcuna importanza alla luminosità degli spazi né alla ventilazione. Oggigiorno, invece, si prediligono ambienti unici che fondono area living, cucina e sala da pranzo in un unico grande spazio, come quello nell'immagine, inondato da luce naturale proveniente dalle vetrate e dai lucernari.