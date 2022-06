homify 360°: Jersey house, una casa davvero moderna

Come la facciata, l'interno della casa è progettato per riflettere una combinazione di stili, che vanno dal moderno al romantico, per un look per l'arredamento dell'interno della casa che è del tutto contemporaneo. Le solide pareti bianche, in combinazione con elementi quali le semplici linee dei mobili, così come il vetro e il metallo dei dettagli del tavolino e della ringhiera, emanano un' atmosfera che è quasi industriale, mentre i ricchi tappeti e toni caldi di legno assicurano che lo spazio sia confortevole e invitante.