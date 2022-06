6 idee sensazionali per piccoli ingressi

Lo stile industriale ha avuto inizio durante la fine del 1960 e il suo linguaggio si diffuse ben presto a tutti gli allestimenti della casa, ai materiali e gli oggetti decorativi, creando ambienti con look più naturali e grezzi. Per risaltare il design di questi arredi, puntate su muri di mattoni, dettagli in metallo, in vetro e legno poco trattati.

Una buona interpretazione di questo stile, l'abbiamo con questo bell'ingresso che conserva in sé l'essenza industrial. Le pareti sono in mattoni e il pavimento in cemento lucidato. Non mancano anche tele con dipinti che richiamano alla urban art, per offrire colore e personalità allo spazio.