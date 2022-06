6 idee per sfruttare al meglio il giardino con il bel tempo

Chiamateci hippy ma siamo sempre portati a promuovere e abbracciare iniziative verdi, quando queste funzionano bene e valorizzano un ambiente. Perché non optare per un po' di ecosostenibilità quando si può godere di tanto stile?

La struttura in legno naturale è stata foderata con elementi vegetali. State sicuri che quando si ha bisogno di una buona ombra in giardino, non c'è niente di meglio dei tetti ricoperti di piante rampicanti.

Perfetta per giardinieri appassionati, si possono anche aggiungere elementi decorativi, come dei cesti appesi dove far crescere alcune fragole in modo da poter godere di un delizioso spuntino.