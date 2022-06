9 bagni pazzeschi se non puoi fare a meno della doccia

Può capitare che chi abbia a disposizione uno spazio relativamente ampio e accogliente, possa optare per completare il proprio bagno di tutti gli elementi costitutivi.

Non è inusuale, quindi, trovarne uno che ospiti, oltre ai servizi igienici di base, anche una vasca e una doccia.

E' il caso di questo spazio in stile asiatico. Qui si possono trovare entrambi gli elementi. A seconda delle esigente è possibile optare per l'uno o per l'altro, ma la doccia ha un tocco di stile in più che la rende davvero unica: l'inserimento di elementi vegetali decorativi e pietre a rifinire i bordi del pavimento. Tutto per un esperienza a contatto con un luogo caldo, rilassante e naturale.