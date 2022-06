Tutto quello da sapere sulla ristrutturazione del terrazzo condominiale

I balconi incassati sono quei terrazzi che non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’immobile, ma sono incassati al loro interno.

In questo caso non si applicano le stesse regole dei balconi aperti con funzioni di copertura, o sporgenti. Questi hanno una funzione strutturale indispensabile, quindi le ristrutturazioni sono di competenza del condominio.

È possibile prendere in considerazione l'installazione di una tenda, in quanto non occorrono permessi comunali e condominiali, fatto salvo qualora si presentassero problematiche di carattere estetico.

L'assemblea condominiale può imporre che le tende rispettino stesse strutture e colori, per non compromettere il decoro architettonico dell'edificio. Infine le tende non dovranno mai ostacolare il “diritto di veduta” dei vicini, ossia la possibilità di guardare di fronte o di lato dalle proprie finestre.