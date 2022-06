Il tuffo e lo stile

Piscine per chi la possiede e vuole cambiare, piscine per chi ha già lo spazio da sfruttare, piscine per chi non ha una casa grande e vuole almeno sognare. C'è sempre una buona ragione per vedere progetti, idee e suggerimenti rispetto alla piscina. Che sia per l'abitazione di tutti giorni, dove in inverno bisogna inevitabilmente coprire il nostro tesoro , oppure che sia per la raggiante casa al mare, le opportunità di combinazione di forme, dimensioni e soluzione sono molteplici. L'importante è restare sempre fedeli allo stile dell'abitazione, di cui la piscina è vera estensione.