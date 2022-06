6 vantaggi nel vivere in una casa Total White

Nel bagno, come pure in cucina, lo stile total white e la selezione di arredi e piastrelle incentrate sul bianco, trovano maggior risalto.

È un luogo che innanzitutto ha bisogno di incamerare luce, poiché quasi sempre i punti luce sono minori rispetto a qualsiasi altra zona della casa. In secondo luogo il design non risente dell'omogeneità del colore e quest'ultima è perfetta per conferire una sensazione di pulito a tutto l'ambiente.

I contro di questa scelta, in questo luogo, sono minimi e trascurabili. Bisogna solo tener presente che è sempre necessaria cura e attenzione nella pulizia e la manutenzione degli arredi e dei servizi… non poi così diversa dal solito.