Come creare un fantastico giardino dietro casa

Avere un giardino dietro a casa è certamente un privilegio: è il luogo ideale in cui passare il proprio tempo libero da inizio primavera fino ad autunno inoltrato. È un luogo versatile e personalizzabile, che deve essere progettato ad hoc a seconda degli interessi e degli hobbies individuali. Può essere il posto dove rilassarsi e dare sfogo al proprio pollice verde; può essere attrezzato come un vero e proprio solarium dove garantirsi una tintarella invidiabile lunga un’intera stagione; può essere il playground dove far scatenare i vostri bambini; oppure un salotto all’esterno in cui godersi la frescura estiva sorseggiando una limonata su di un comodo dondolo… Insomma, progettarlo nel modo giusto renderà questo luogo della vostra casa una vera e propria chicca.Vediamo quindi alcune semplici e efficaci regole da seguire per assicurarvi un buon risultato.