Acqua e design s’incontrano nel centro di Bologna. Strano a dirlo, ma è così. Domani, 27 settembre, si concluderà la kermesse “Bologna Water Design 2014” che si sta svolgendo in contemporanea con il Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno.

Il cuore storico della città bolognese si trova a ospitare le nuove idee di un design sempre più attento non soltanto allo stile, ma anche a una funzionalità atta a risparmiare energia e a rispettare l’ambiente. In particolare, il tema della rassegna prendere in considerazione nuove proposte e soluzioni per il risparmio dell’acqua. La location scelta è l’Ex Ospedale dei Bastardini che si trova in un meraviglioso edificio del XVI secolo, in via D’Azeglio. Le due edizione passate, del 2012 e del 2013, hanno raccolto l’entusiasmo del pubblico di appassionati e curiosi con oltre 15.000 visitatori, senza contare agli esperti e le numerose aziende del settore. Oggi la kermesse ha una notevole importanza, andandosi ad affermare come appuntamento fisso, nel calendario del design, che si sviluppa intorno alle attività del Cersaie.

Il Bologna Water Design, dopo aver ospitato nelle edizioni passate progettisti internazionali del calibro di Mario Bellini, Aldo Cibic, Mario Cucinella, Michele De Lucchi e Kengo Kuma, è diventato uno spazio che quest'anno mette in scena le idee e le intuizioni di Francesco Binfarè, Diego Grandi, Daniel Libeskind e Piero Lissoni, dedicando contemporaneamente anche un’area destinata ai giovani talenti. Quest’ultimo programma vede la rassegna lavorare in una stretta collaborazione con le Scuole e le Università italiane di Design attraverso numerosi concorsi e workshop.

Il filo conduttore di tutta la manifestazione è l’acqua, un tema vasto che mette in scena progetti che comprendono bagno, la cucina, i rivestimenti, fino alle istallazioni di aziende leader come Antrax, Boffi, Casone, Ciicai, Geberit, Lea Ceramiche e Zucchetti.Kos, il design e la creatività tutta italiana che hanno una grande rilevanza a livello internazionale.

Bologna Water Design 2014 non parla solo italiano, come giusto che sia. La scena internazionale è presenta con la mostra KIOSK, coordinata da un gruppo di promozione delle ceramiche Turkishcerimics e coordinata dalla rivista di architettura “Architects Journal”. Per l’evento sono presenti progetti di fontane di acqua potabile ispirati da architetti di fama mondiale quali Eric Parry Architects, Hopkins Architects, Zaha Hadid Architects e Allford Hall Monaghan Morris, solo per citarne alcuni.

Dopo il Salone del Mobile di Milano e il DMY - International Design Festival di Berlino del 2014, homify oggi vi porta a Bologna Water Design.