Il meglio della settimana

Dove e come vive un fotografo? Forse questa non è una delle domande che ci si pone di più in assoluto, ma è sempre interessante scoprire dove alloggia un artista e come è strutturata casa sua. Quest Libro delle Idee vi porta dritti a Barcellona, per dare un'occhiata all'interno di un'abitazione di 40 metri quadrati di proprietà, per l'appunto, di un fotografo.