Idee per la camera da letto

La camera da letto è la zona della casa dove spendiamo la maggior parte delle ore notturne ed è quindi quella parte della nostra abitazione, che godiamo di più, ma che viviamo meno. Certo, se per caso capita che vogliamo trascorrere la domenica a letto muovendoci solo per effettuare lo spostamento letto-bagno e viceversa, ci capiterà di sfruttare lo spazio più da svegli che da dormienti, ma principalmente sappiamo che a differenza del salotto o della cucina, la camera da letto è un luogo dove ci piace principalmente ricaricare le pile in vista della giornata che verrà.

Ovvio è, che il look della nostra camera ci deve trasmettere grande tranquillità: in un ambiente dall'atmosfera accogliente e serena, riusciremo a rilassarci meglio, godendo di ciò che ci circonda, lasciandoci avvolgere dai colori e dai profumi delle lenzuola appena cambiate, o delle candele profumate che vi sono state regalate qualche settimana fa dal vostro partner o dalla vostra migliore amica. La scelta dell'arredo è, pertanto, molto importante, soprattutto se si vuole creare un ambiente perfetto per il relax, perché in camera da letto, non solo si dorme, ma si trascorrono quei momenti in pace con noi stessi. Pensate quanto è piacevole spendere il proprio tempo sdraiati sul letto, leggendo un buon libro con in parte una bella tazza di tè fumante e la nostra musica preferita in sottofondo.

È quindi importante pensare che mentre si arreda la propria stanza da letto secondo i canoni di un determinato stile, che può variare dal classico al minimal, passando per il romantico o il country chic, bisogna ricordarsi che dobbiamo sempre pensare a come utilizzeremo gli spazi evitando che un domani, quando la camera inizierà ad essere usata, nulla rimanga in disordine. In questo ambiente bisogna ricercare la tranquillità, dare la priorità ad un equilibrio che ci porta a rilassarci anche solamente guardando il letto e tutto l’arredo. Dobbiamo fare in modo che l’atmosfera sia rilassata, proprio come saremo noi non appena le nostre stanche membra si appoggeranno sul letto, in attesa che Morfeo venga a prenderci la mano per portarci nel mondo dei sogni.

Oggi vogliamo quindi rispondere a certi quesiti che sono soliti farsi le persone quando arredano la propria camera da letto, se poi non vi sentite soddisfatti e volete saperne di più non vi preoccupate, potrete porre i vostri quesiti alla fine dell'articolo nella sezione riservata ai commenti, perché noi di homify siamo qui sia per scrivere articoli cercando di darvi i migliori consigli possibili, che per rispondere alle vostre domande!