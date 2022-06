Una casa cucita su un sogno

Sulle riviste sembra tutto molto semplice, ma la verità è che arredare casa non è mai scontato. Non tutti siamo professionisti nella materia e spesso il design della nostra casa appare molto più complesso di quanto poteva sembrare all'inizio. Ma che aspetto ha allora la casa di un interior design, di qualcuno cioè che fa di arredo e progettualità per la casa la sua vita ? Vi siete mai fatti questa domanda?

Noi sì, ed è per questo che abbiamo deciso di introdurvi alle meraviglie della casa di Alessandro Corina, giovane interior designer italiano…