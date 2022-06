Le tende da sole: modelli e materiali

Le tende da sole non sono sempre una prerogativa della casa. Questa bellissima tenda per esempio può essere trasportata dove volete. E' un sistema che si chiama RadioCasa. Ha una struttura leggera e si può trasportare e montare facilmente, in pochi minuti. E' un'ottima idea per chi ama la vita all'aperto ma non ha un giardino e ama fare delle belle gite in campagna o magari in campeggio. La tenda ha una bella forma a casetta che segue il disegno della struttura e c'è anche un tavolo incorporato. Perfetto per una famiglia in vacanza.