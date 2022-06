Una terrazza sul tetto che diventa un'oasi

Parliamoci chiaro, il tetto è uno spazio spesso dimenticato, in una casa. Raramente si riesce a valorizzarlo nel modo adeguato, molto più spesso finisce per essere una sorta di deposito, un luogo di risulta in cui vengono ammassati gli oggetti che non vogliamo avere in casa, come gli attrezzi per le pulizie o i bidoni della spazzatura, lo stendino o la lavatrice… insomma, è importante capire cosa significhi poter usufruire di uno spazio esterno e dunque arredarlo con la stessa cura riservata agli interni, in modo da poter trasformare anche spazi dimenticati in luoghi conviviali. Lo studio spagnolo My Home Design ci mostra un perfetto esempio di questo: un tetto inutilizzato si trasforma in un luogo piacevole, finalizzato alla compagnia e al divertimento. Andiamo a scoprirlo!