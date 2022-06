5 Ingressi che vi Faranno Dire: Perché non ci ho pensato prima!

L'ingresso è troppo spesso uno spazio a sé della casa, talvolta anonimo e trascurato. Per ragioni di spazio spesso risulta difficile trovare una configurazione e la giusta scelta dei complementi che non affollino il poco spazio a disposizione.

Un modo per intervenire in maniera semplice quanto efficace è quello di dedicarsi alle pareti. In questo senso, come vediamo, la giusta scelta della carta da parati può introdurre colore e movimento attraverso il disegno e le geometrie, facilitando la scelta dei complementi di arredo per rendere l'ingresso accogliente e ricco di stile.