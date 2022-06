7 bagni in stile classico che non tramonteranno mai

In questo Libro delle Idee vedremo i 7 esempi di bagni classici selezionati per voi da homify. Vedremo come lo stile classico sia capace di reinventarsi e rimanere attuale, perfetto per inserirsi nel contesto della casa moderna.

Materiali come il marmo e il legno rappresentano sempre ottime soluzioni per dare vita a un bagno classico confortevole e funzionale. Vedremo poi come sia possibile usare la vasca come punto focale del bagno, alternare il bianco e il nero, usare i colori pastello e sfruttare la presenza di elementi vintage.

Seguiteci.