6 cucine moderne con un'isola super pratica

In questo Libro delle Idee vedremo alcune ispirazioni per sfruttare in modo pratico le potenzialità dell'isola da cucina, elemento duttile e multifunzionale per definizione, capace di arricchire la cucina con molteplici soluzioni.

Come vedremo, l'isola può essere sfruttata anche per le sue capacità di arredare e dare forma allo spazio della cucina, suddividendolo e collegandolo, e trasformandolo anche in zona pranzo quando serve.