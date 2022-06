Come realizzare una terrazza perfetta in 6 passi

Sulla terrazza sarà necessario prevedere degli attacchi per l'acqua e degli scarichi per il suo deflusso. Qulora il terrazzo superi i 50 mq, questi dovranno essere almeno due. Per evitare che l'acqua si accumuli, e quindi possa poi infiltrarsi, sarà bene prevedere delle pendenze verso l'esterno da realizzare direttamente sulla soletta.

Nel caso le superfici siano molto ampie, sarà necessario prevedere diverse parti inclinate, da alterare in modo che non si creino zone di ristagno o umide sulle superfici della terrazza. I bocchettoni di scarico dell'acqua dovranno poi essere di materiali come piombo, rame o sintetici come la plastica: per essere a norma dovranno essere sempre ispezionabili.