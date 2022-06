Come convertire il sottotetto in una soffitta abitabile

Esistono contributi specifici per i lavori di ampliamento dovuti a Regioni e Comuni che variano da località a località e per i quali in molti casi esistono delle specifiche riduzioni di cui è possibile usufruire a seconda dell'entità dei lavori, sia che questi prevedano l'ampliamento o la creazione di nuovi ambienti, dalla camera da letto al bagno.

Per esempio, se in Lombardia e Lazio i singoli Comuni hanno la facoltà di aumentare il contributo dovuto sino a un massimo del 20%, in altre Regioni come la Liguria, questo può subire una riduzione anche del 50%, quando i lavori non prevedano la realizzazione di unità autonome o se si tratti di ampliare strutture a destinazione turistica o case popolari.