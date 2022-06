8 case moderne che ti possono insegnare qualcosa

Il primo interno moderno si trova a Milano, nella zona dei navigli, ed è ricavato dalla ristrutturazione di una porzione di un ex fabbrica, trasformata in un appartamento di oltre 350 metri quadrati su due livelli. L'obiettivo del progetto, firmato dallo studio Paolo Frello & Partners, era quello di rendere la sala da pranzo il nucleo centrale dello spazio, in grado di unire intimità e flessibilità e di essere utilizzato sempre e non solo in occasioni speciali. Di grande ricercatezza il pavimento di legno di liquirizia colorato, che risalta a contrasto con le finiture bianche delle pareti.