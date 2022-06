5 case moderne belle sia dentro che fuori!

Una casa moderna non lascia il tempo che trova, è un investimento per il presente e per il futuro. Spesso è difficile comprarne una che convinca al 100% ed è meglio rivolgersi ad un costruttore, ma anche qui le difficoltà sono dietro l'angolo. Come sviluppare la zona giorno? Sarà meglio avere una stanza in più per gli ospiti? E lo stile degli interni? Open space sì o no?

Ogni giorno cerchiamo di ispirarvi con decine di progetti che potrebbero fare al caso vostro e oggi non faremo alcuna eccezione. Abbiamo riunito 5 case moderne spettacolari che forse potranno darvi più di un semplice suggerimento! Iniziamo!