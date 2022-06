​Come rinnovare il tuo appartamento: i 7 consigli degli esperti

Alzi la mano chi non ha immaginato, almeno una volta di poter rinnovare completamente l'aspetto dell'appartamento in cui vive. Le fantasie sulla trasformazione del proprio spazio vitale sono un modo per viverlo in maniera più completa, ma non è detto che debbano rimanere sempre allo stato di fantasie! Molto spesso ci lasciamo frenare dall'incertezza rispetto alle problematiche che possono insorgere di fronte a una trasformazione radicale, specialmente in assenza del parere di un esperto del settore.

Ecco allora che questo Libro delle Idee vi viene in soccorso, raccogliendo i pareri degli esperti sulle potenzialità e le problematiche legate alla trasformazione del vostro spazio vitale. D'ora in avanti mettere mano alla configurazione del vostro appartamento potrà sembrarvi non più solo una pura fantasia ma l'inizio di una vera e propria avventura progettuale.