5 appartamenti da copiare se hai meno di 70 m²

Ecco svelato il trucco: l'ambiente living è diviso da una struttura a tutta altezza, che organizza in due spazi diversi il living e la camera da letto. Il risultato è un appartamento piccolo ma funzionale, perfetto per un single ma anche per una giovane copia, dove ciascuno può ritagliarsi un proprio spazio.

Il dettaglio da copiare subito:

la struttura divisoria presenta due differenti livelli. La parte inferiore della parete è infatti chiusa, perfetta come pratico armadio ma anche ideale per nascondere la camera da letto. La parte inferiore è invece a giorno, per far entrare quanta più luce possibile dal living.