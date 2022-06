Madie moderne e vintage

Siete alla ricerca di una grande credenza, ma veramente una grande? Allora qui abbiamo la cosa che fa per voi: questa credenza non è infatti inferiore ai cinque metri di lunghezza. È prodotta dagli esperti della UNIIIC, che si sono specializzati per molti anni nella produzione di mobili su misura in legno massello per le case e le imprese. Il pezzo è in complesso il frutto del lavoro manuale su legno pregiato, tagliato, essiccato e modellato con grande attenzione ai dettagli. Particolarmente piacevole è la superficie, messa in evidenza dalla grana intrinseca del legno: ogni pezzo è così unico. Oltre ai prodotti realizzati esclusivamente in legno, il produttore offre la possibilità aggiuntiva di richiedere credenze con superfici rivestire con resina epossidica, metalli vari o cemento . Il risultato è la produzione di oggetti di alta qualità che hanno anche un certo valore sentimentale, sia per il costruttore che per il successivo acquirente.