Un piccolo appartamento tra stile classico e moderno!

Il moderno è uno stile ormai predominante nelle case italiane e non. Arredi semplici, puliti e lineari, talvolta originali e colorati, lontani anni luce dalle linee più classiche e tradizionali che invece dilagavano negli anni precedenti. Le differenze fra classico e moderno sono molteplici, e spesso finiscono per non condividere mai lo stesso ambiente. Tuttavia, non è raro assistere ad un perfetto connubio tra i due, il risultato di una perfetta armonia di linee e volumi, dove tratti e morbidezze si mescolano per un risultato sorprendente e sempre diverso.

Quello che stiamo per presentarvi è un appartamento del centro storico torinese, magistralmente ammodernato e arredato dagli esperti dello studio di architettura Officina8A. Qui il tempo sembra essersi fermato. L’atmosfera è candida e placata, e quasi sembra di sentire il profumo di vaniglia nell’aria.