5 interni in stile minimal da ammirare

Il minimalismo è una tendenza che a partire dagli anni Sessanta è stata protagonista di un radicale cambiamento del clima artistico e architettonico, caratterizzato da un processo di riduzione della realtà, dalla freddezza emozionale, dalla riduzione alle strutture elementari geometriche.

In architettura il minimalismo fa manifesto della celebre frase di Mies van der Rohe “Less is more”, che celebra come l’essenzialità costituisca un plusvalore di qualità al quale ogni progettista deve cercare di ispirarsi.

Oggi il minimalismo è entrato a far parte del linguaggio delle nostre case, e spessi ci ispiriamo a questa visione nel definire il progetto di interni del nostro ambiente vitale. Questo Libro delle Idee vuole dunque essere una piccola guida alla scoperta degli interni minimali più interessanti dai quali trarre ispirazione.

Andiamo dunque alla scoperta di questo tema, non prima però di avervi consigliato, per un maggiore approfondimento, la lettura del Libro delle Idee chiamato 7 interior design in stile minimale che t’ispireranno!