Demolizione delle pareti in casa: tutto quello che c'è da sapere

Alzi la mano che non ha immaginato almeno una volta di demolire una parete interna della propria casa o di spostarla per ottenere un ambiente più spazioso e godibile!

In molti appartamenti costruiti prima degli anni Sessanta, per esempio, la cucina e il soggiorno erano ambienti divisi e non, come oggi si tenda a realizzare, uniti in un unico open space in cui condividere tutte le attività quotidiane della zona a giorno. Ecco il caso tipico in cui si può valutare l'esigenza della demolizione della parete che divide il soggiorno dalla cucina per adattare l'appartamento alle nostre esigenze.

Si può verificare anche il caso dell'esigenza di allargare una stanza a svantaggio di un'altra, demolendo una parete esistente per poi ricostruirla in un'altra posizione. Molto diffuso il caso dell'allargamento di un bagno per far posto a un box doccia più grande, a una lavatrice o magari per adattarlo alle esigenze di un disabile.

