5 idee per ristrutturare il bagno con un budget basso

In quanti di voi hanno immaginato di ristrutturare il proprio bagno ma si sono arrestati di fronte all'imprevedibilità delle spese? Se siete fra questi, vi consigliamo la lettura del presente Libro delle Idee, che analizzerà il tema punto per punto. L'analisi esclude tutte le voci relative a eventuali opere murarie, che riguardano la ristrutturazione in generale: dalla costruzione di nuove pareti alla formazione del massetto di pavimentazione o dell’impianto elettrico fino a nuove canalizzazioni. Andranno poi calcolati i costi della manodopera per le singole voci, come la posa delle piastrelle e dei sanitari o l'installazione della cassetta di scarico dell’acqua