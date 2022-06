Come creare uno spazio lavanderia pratico e funzionale

Se abbiamo la fortuna di poter disporre di un locale da dedicare alla lavanderia, la soluzione ideale è tenere tutto a vista, in modo da non perdere tempo prezioso nella ricerca di detersivi e additivi, appendi abiti o salviette appena stirate, tanto per fare qualche esempio. Perché non approfittare allora delle strutture modulari in metallo? Potrebbero essere perfette per realizzare una pratica parete attrezzata, come vediamo in questo esempio: una composizione in cui poter inserire la lavatrice, la cesta dei panni sporchi, gli stendi panni e tutto l'occorrente per allestire un locale lavanderia davvero funzionale.

Il consiglio in più:

Le strutture modulari in metallo possono essere perfette anche per organizzare un mini angolo lavanderia, magari nel bagno di servizio o in antibagno. In questo caso, se l'idea di avere tutto a vista non ci entusiasma potremmo coprire con una tenda da tirare all'occorrenza, per mimetizzare lavatrice e detersivi.