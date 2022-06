La casa perfetta: un design tutto italiano

Anche la sala da pranzo è stata presa dal progetto della villa sul Lago di Como dello studio Architetti ABC. In questa foto si può notare ancora meglio il contrasto tra i pavimenti di stampo classico e l'arredo moderno. Abbiamo scelto questa sala da pranzo, in quanto tutto l'arredo risulta sobrio ed elegante: il tavolo con pianale in vetro è perfetto per un ambiente ben illuminato come questo in quanto contribuisce a dare ariosità allo spazio. Per creare una connessione cromatica tra i pavimenti e i complementi d'arredo, si sono scelti mobili marroni che riprendono il marmo dei pavimenti.