Tre città, tre ristrutturazioni italiane

In un sito posto nel cuore della città e occupato per lo più da orti, si trova un tratto della seconda cinta muraria originaria del XIII secolo, che costeggia il fiume Giano, e un'antica costruzione: un torrione di avvistamento per la difesa delle mura cittadine, conosciuto come il “Torrione della Portella”. Così quando si decise per la costruzione di una proprietà residenziale uno degli obiettivi principali fu subito identificato nella valorizzazione delle strutture preesistenti, perfettamente integrate come elementi di coesione armoniosa tra il presente ed il passato. Un intervento di consolidamento strutturale e risanamento conservativo le ha allora salvate, affiancandole a tecniche costruttive moderne basate sull'utilizzo di materiali come il vetro e l'acciaio. Anche la disposizione planimetrica è stata pensata come un'aggiunta non invasiva, una delicata presenza che si è curata di conservare anche le specie arboree preesistenti, alle quali sono state affiancate nuove aggiunte, dando voce alla vocazione verde del sito . Alla zona notte, collocata negli edifici oggetto di restauro si accompagna una zona giorno realizzata con impianto open space, dalle grandi vetrate che tendono a dialogare costantemente con la natura esterna.