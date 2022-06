Una casa a Rivalta

Alle pendici dell'appennino piacentino, nel verde rigoglioso di una zona collinare non molto distante dal grazioso borgo medievale di Rivalta, il team di architetti Archimoon ha totalmente rivoluzionato un'abitazione risalente ai primi anni novanta- non molto diversa dalle altre e non particolarmente brillante in quanto a originalità- trasformandola in un ensemble di di stile e di eleganza, tra luminosi interni in bianco, opere d'arte contemporanea e design minimal.