Top 10 – Case da sogno

Su una superficie di 33 mq si è riusciti a creare un’oasi di fiori che rappresenta una sorta di barriera fisica per l’abitazione dal trambusto dalla città, pur trovandosi in una posizione centrale. Una struttura in acciaio è stata integrata nella facciata della casa diventando un involucro colorato e naturale. Inoltre, le pareti sono dipinte di color salmone, giocando evidentemente su una combinazione di colore vincente. La tecnologia è un valido supporto per questa immensa fioriera grazie all'impianto d'irrigazione automatizzato che mantiene sempre fresche le piante ed i fiori di questo giardino verticale.

Lo scopo di questo progetto non era solo quello di ottenere una decorazione per la facciata, ma bensì, anche di una protezione che non permette ai raggi del sole di entrare prepotetemene in casa. Così facendo, il progetto in questione porta a risparmiare molta energia per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione e di riscaldamento.