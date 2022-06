Cabina armadio: come progettarla in uno spazio molto piccolo

La cabina armadio è sicuramente la migliore soluzione per tenere ordinato tutto il nostro guardaroba. Vestiti, scarpe e accessori trovano in questo angolo di casa la loro specifica collocazione e, a differenza degli armadi tradizionali, qui protagonista indiscusso è l'ordine che consente di memorizzare facilmente la disposizione di tutti i nostri capi di abbigliamento.

Se non avete lo spazio necessario per una cabina armadio come quella che Mr. Big ha regalato a Carrie Bradshaw nella famosa serie tv Sex and the city, non disperate: il vostro sogno può comunque essere realizzato. Anche in camere da letto piccole, se seguite alcune semplici regole riuscirete a sfruttare ogni minimo angolo libero e lo spazio non sarà più un problema.