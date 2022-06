Un'abitazione moderna a cui non manca nulla!

Esternamente la casa ha un aspetto essenziale, le linee sono pulite e molto moderne. È impossibile non cogliere il fascino della casa: la piscina, lo spazio attorno così ben protetto dall'esterno, il muro in pietra e l'uso del colore sono tutti elementi che non possono non colpire l'attenzione! Con un collocazione come questa, l'abitazione non può che avere un'ottima illuminazione interna, l'esposizione è ottima.