Arredare un mini appartamento: 7 idee tra retrò e moderno

Un'idea di grande effetto per aggiungere un tocco di raffinatezza a un piccolo monolocale potrebbe essere quella di giocare con i contrasti accostando materiali tra loro molto distanti. Come per esempio l'acciaio con i mattoni e la pietra, caratteristici degli ambienti d'epoca o rustici. Potremmo magari utilizzare una parete in mattoni a vista come suggestivo elemento divisorio, in contrapposizione a una moderna cucina in acciaio, come vediamo in questo esempio proposto dall'Arch. CRISTINA MESCHI. In questo modo, chi entrerà nell'appartamento verrà subito colpito dall'eleganza dalla parte, piuttosto che dalle dimensioni ridotte dell’ambiente.